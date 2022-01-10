«Остужает булочки»: невеста Гарика Харламова в шубе показала «аппетитную сдобу»

Екатерина Ковальчук во время загородного отдыха не скрыла свои прелести.

Гарик Харламов уже давно стал популярным юмористом. Он ведет Comedy Club и создает миниатюры для шоу. Примечательно, что уже больше года в светских кругах обсуждают его личную жизнь.

Он расстался с Кристиной Асмус в разгар пандемии. Даже ради дочки Анастасии они не стали сохранять брак. Но уже спустя год актер стал появляться на публике с партнершей по сериалу «Гусар» Екатериной Ковальчук.

Теперь влюбленные уже не скрывают своих отношений. Поклонники отмечают, что избранница Харламова похожа на его экс-жену. Ей также нравится облачаться в женственные наряды.

Порой она не стесняется оголяться. Новогодние каникулы пара провела в загородном доме. На новом видео Ковальчук вышла на улицу в шубке и костюме с розовыми мини-шортами. Она распахнула шубку, показав свои бедра. В руках у нее был бокал.

Поклонники одарили ее комплиментами. Но некоторые посчитали ее наряд слишком откровенным. «Прекрасна, как всегда», «Ты просто красавица слов нет», «Остужает булочки», «Такие сдобные бедра», «В шортах и шубе? Смелый наряд», «Соблазняете?», «Гарик вкусил?», «Выглядите просто потрясающе», «Какой смелый наряд», «Ну и оделась, прям сексуальностью пышет», — прокомментировали пост подписчики.

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