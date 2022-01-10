В одном стиле с мамой: Лиза Галкина в лосинах с лампасами станцевала перед Аллой Пугачевой

Алла Пугачева в 72 года не перестает удивлять поклонников. Певица уже не выступает на сцене, но поет в кругу друзей и на вечеринках среди близких.

Более того, она поддерживает фигуру в форме, а ее стильные образы не раз восхищали публику. Новый год Примадонна отметила с Максимом Галкиным, детьми и близкими друзьями в замке. Малыши насладились каникулами. На этот раз Рождество певица отметила дома, а вот ее муж увиделся с друзьями.

Обычно Лиза и Гарри всегда находят, как провести время. Они любят играть, собирать конструктор и устраивать театральные сценки. А вот 10 января их день начался с тренировки. Вот только разминку они сделали музыкальной.

Гарри сыграл на губной гармошке, а его сестра стала танцевать, показав нижний брейк-данс. Лиза была в яркой футболке и лосинах с лампасами. Спортивный стиль поддержала и Примадонна, которая вбежала в кадр, рассмешив детей.

Ранее Лиза уже не раз копировала мамины образы. На этот раз многие поклонники отметили, что у Аллы Борисовной очень стройные ноги и тонкая шея. Ее даже не все узнали с первого взгляда.

«Повезло тебе, Макс, с женой… крутая досталась», «Любимая семья! Детки — чудо! Аллочка быстро промелькнула», «Как душевно, замечательно и зажигательно! Какая семья!», «Так вот оказывается как надо», «Детки, спорт прежде всего!», «Аллу не узнать, просто девочка», «Как Лиза на маму смотрит», «Ох, вот это ножки! У Лизы отличные гены», — прокомментировали пост подписчики.

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