«Молодка! Пирожок проветрила»: Валя Карнавал приспустила штаны, освежив трещащие на мясистых бедрах стринги

Валя Карнавал при всей своей звездности остается для поклонников простой девочкой из соседского двора. Юная звездочка «ТикТока» неплохо зарабатывает на своем контенте в соцсетях, записывая нехитрые ролики, которые пользуются большой популярностью у подростков.

При этом Валя нередко публикует и сексапильные снимки с возрастным ограничением 18+. На одном из таких «горячих» фото Карнавал позировала в весьма пикантной позе. Певица соблазнительно приспустила штанишки на покатые бедра, засветив стринги. Тугие резинки от трусиков впились в «раскормленные масла» очаровательной красотки. Ко всему прочему, подражая знойным моделям из Maxim, Валя Карнавал выпятила свои вздутые шары из-под топика.

«Молодка! Пирожок проветрила», «Что за мода штаны спускать на бедра и свою копилку сзади всем показывать», «Разврат один, смотреть тошно», «Груди-то хоть свои?? Или тут как с губами?? Чем больше силикона, тем лучше?», «Вся такая сдобная», «Во масла наела! Трусы по швам трещат», «Стринги впились в мясистые бока», — написали фолловеры.

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