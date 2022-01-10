«При каждом движении скрипит?»: Фахрийе Эвджен в кожаных штанах «подловили» в шикарных интерьерах гостиной

Актриса из турецкого сериала «Королек — птичка певчая» показала, в чем ходит по дому перед Бураком Озчивитом.

Фахрийе Эвджен слывет первой модницей, и не зря! Бурак Озчивит «подловил» красавицу-жену, когда та удобно расположилась на роскошном диване в их шикарной гостиной. К тому же, актер из турецкого сериала «Великолепный век» засветил в кадре и султанские интерьеры.

Эвджен уютно сидела на мягком белоснежном диване, блеснув своим домашним аутфитом. Многие поклонники тут же подшутили, что в таких кожаных штанах лежать у телевизора вечерами совсем неудобно, при каждом движении брюки будут скрипеть.

Образ актрисы дополнила водолазка, аксессуары в виде серег-колец и прическа с «зализанным» конским хвостом.

«В таком наряде только на подиум», «Удобно? При каждом движении скрипит??», «Кинодива, просто Голливуд», «Какие шикарные интерьеры», «На свои гонорары от сериалов Бурак неплохо обставил дом», «А почему без мужа??», «Бурак подловил?? Пока красавица жена отдыхала», «Мода по-турецки?» — пишут фолловеры.

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