«Миа уверенно осваивает ходьбу»: Марина Зудина умилила видео со своей любимой внучкой

По словам актрисы, у них в семье у каждого свои цели и задачи.

Актриса Марина Зудина в Instagram умилила видеозаписью, на которой запечатлена ее внучка Миа. Девочка — любимица семьи. Она уже уверенно ходит и пытается говорить.

«У всех в семье свои цели и задачи! Пока Миа уверенно осваивает ходьбу, я робко осваиваю танцевальные элементы. Следующий этап у Миа — начать подниматься по ступенькам, а у меня — от начала до конца пройти хотя бы один танец». Марина Зудина

«Марина, удачи на танцах. У вас все получится», «Копия Олег Павлович», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Миа – дочь актера Павла Табакова. С мамой дочери Софьей Синицыной он вместе не живет.

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