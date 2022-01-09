«Папа всегда мчался домой после работы»: Алекса показала, как выглядела во младенчестве

Певица разместила снимок, на котором ей не больше годика.

Певица Алекса в Instagram разместила архивный снимок, на котором ей не больше годика. Она сидит на руках у своего отца.

По словам звезды, она хочет, чтобы ее дочь росла в такой же любви, в которой она росла сама. Певица поблагодарила родителей, которые подарили ей жизнь. Даже сейчас у нее с родными людьми полное взаимопонимание и доверие.

«Как мне рассказывала мама, мой папа всегда мчался домой после работы, так как знал, что я буду бежать к нему на встречу и встречать его с поцелуями и обнимашками. P.S. Все мы дети пока живы наши родители! Берегите своих близких и не забывайте им говорить, как вы их любите и благодарить за жизнь!» Алекса

Напомним, что отец певицы Алексы – бизнесмен Александр Чвиков. Он один из руководителей донецкой компании «Энергосбытпром», которая занимается производством стеновых блоков.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!