«Хотелось бы эти ножки и ягодицы себе»: Ляйсан Утяшева поманила горячим телом в купальнике с эффектом «голой кожи»

Жена Павла Воли – Ляйсан Утяшева – разместила в своем микроблоге свежее фото с отдыха. Знаменитость позировала на лежаке в телесных бандо и трусиках с завешенной талией.

Спортсменка прилетела с любимым на отдых в Дубай. Лйясан успевает не только загорать, но и планировать эффективные тренировки для тонуса тела.

«Настроение: Expo-2022. Дождались дубайского солнышка, греемся. Отдых не вечен и пора приходить в форму. Запишу для вас тренировку, будем делать вместе?», – заявила Утяшева в комментариях под фото в купальнике.

К слову, поклонники Ляйсан не заметили, что знаменитости нужно приходить в форму. Стройная гимнастка восхитила фолловеров своими выпирающей из бандо грудью и длинными ножками:

«Очень хотелось бы эти ножки и ягодицы себе», «Ляйсан — вы супер», «Время над вами не властно, красотка», «Красивая девочка», «Тигрица», «Лясенька красавица».

Напомним, ранее Ляйсан Утяшева рассказала, как избегает ссор с близкими и борется с плохим настроением.

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