«Не накачанная, а желанная»: Ксения Бородина не поскупилась на критику в свой адрес

Телеведущая покачалась на пальме и чуть не упала.

Бывшая возлюбленная Курбана Омарова – Ксения Бородина – в синем купальнике покачалась на пальме. Знаменитость призналась, что для идеальной фигуры ей еще немного надо подкачать ягодицы.

Ксения отметила, что ее отпуск оказался восхитительным.

«Когда отдых удался. У дoвoльной собой женщины попа не накачанная, а желанная, хотя качать тоже надо. Ладно, не про задницу хотела писать, а про ваши сообщения в директ», – рассказала Ксения.

«Спасибо вам огромное, вы настолько адекватные, вам не надо ничего знать, все чувствуете сами. Спасибо, что рядом. Дарю вам эти лучи тепла и хорошего всем настроения», – добавила Бородина.

К слову, Ксения показала свою стройную фигуру на пляже. Бородина в синем бандо и тугих трусиках попыталась взлететь на пальмовой ветке к небесам.

Напомним, ранее Ксения Бородина вывалилась из сетчатого гамака прямо в океан. Поклонники тут же сделали из забавного ролика мемы.

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