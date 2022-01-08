«Прекрасна и сексуальна»: Настя Ивлеева натянула леопардовые трусы до ушей

В последних публикациях личного микроблога телеведущая Настя Ивлеева поделилась кадрами с отдыха. Примечательно, что для сексапильных снимков знаменитость выбрала леопардовый купальник.

Ивлеева вместе с братом и мамой улетела в Мексику во время зимних праздников.

В теплом климате Ивлеевой не нужно прятать сочную фигуру в свитере и пуховике. Поэтому телеведущая нарядилась в леопардовый монокини и похвасталась мощным «орешком».

Блондинка гордится своими формами. Ивлеева восхитила поклонников соблазнительной фигурой.

«Так вышло, что в поездку мне дали много купальников. Но на фото пока только один», – призналась Ивлеева.

Фолловеры Насти оставили море комплиментов в комментариях под фото знаменитости:

«Время найти мужика настало!», «Красоту ничем не испортить», «Ты, как всегда, прекрасна и сексуальна, детка», «Леха скучать будет», «Очень горячо», «Фигура бомба».

Напомним, ранее Настя Ивлеева повертела мощными бедрами и засветила «ложбинку греха» в черном купальнике из атласной ткани.

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