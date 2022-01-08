«Салат Оливье мимо вас прошел»: Наталья Рудова похвасталась идеальным животом, несмотря на праздничные застолья

Актриса утверждает, что не отказывала себе в любимых блюдах во время зимних каникул.

Исполнительница главной роли в фильме «Свингеры» Наталья Рудова разместила на личной странице в Instagram свежее фото своего сногсшибательного тела. Фанаты знаменитости удивились ничуть не изменившейся к концу зимних праздников фигуре Натальи.

Напомним, перед Новым годом Наталья Рудова похудела на девять килограммов. Артистка не уставала демонстрировать сочные формы и рельефный пресс. Микроблог блондинки пестрил откровенными нарядами для праздничных мероприятий.

Поклонники Рудовой были уверены, что в Новый год артистка даст себе слабину и насладится высококалорийными блюдами. Наталья так и сделала. Однако фигура Рудовой никак не испортилась.

Наталья поделилась снимком в солнечный день. Яркие лучи осветили блондинку с голубыми глазами. Наталья позировала в хлопковом нижнем белье. Пышные груди и рельефный пресс заворожили фолловеров блондинки:

«Шикарная фигура. В Новый год на диете сидели? Прекрасно выглядите», «Наташ, походу салат Оливье мимо вас прошел», «Сочная дамочка», «Как сделать такую фигуру, как у вас?».

Напомним, недавно Наталья Рудова в телесных трусиках и лифе покрутилась перед зеркалом в своей квартире.

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