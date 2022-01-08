Отдых с любимой мамой на Мальдивах: четырнадцатилетний сын Гагариной разместил редкое фото

Сын певицы Полины Гагариной Андрей Кислов в Instagram разместил редкое фото. На кадре он находится вместе с мамой на отдыхе на Мальдивах.

На снимке Андрей Кислов запечатлен со спины. Кругом можно увидеть прогулочные велосипеды и большое количество пальм.

«Андрей, как возмужал за последнее время», «Отдыхать тоже нужно. Особенно, если есть возможность. Красиво у вас там», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Полина Гагарина родила сына в октябре 2007 года от своего первого мужа актера Петра Кислова. Через три года она развелась с ним. Также у исполнительницы есть дочь Мия от союза с фотографом Дмитрием Исхаковым.

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