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Отдых с любимой мамой на Мальдивах: четырнадцатилетний сын Гагариной разместил редкое фото

Андрей Кислов заметно повзрослел за последнее время.

Отдых с любимой мамой на Мальдивах: четырнадцатилетний сын Гагариной разместил редкое фото
Полина Гагарина с сыном. Фото: Globallookpress.com

Сын певицы Полины Гагариной Андрей Кислов в Instagram разместил редкое фото. На кадре он находится вместе с мамой на отдыхе на Мальдивах.

Андрей Кислов
Андрей Кислов. Фото: instagram.com/_ak1413/

На снимке Андрей Кислов запечатлен со спины. Кругом можно увидеть прогулочные велосипеды и большое количество пальм.

«Андрей, как возмужал за последнее время», «Отдыхать тоже нужно. Особенно, если есть возможность. Красиво у вас там», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Полина Гагарина родила сына в октябре 2007 года от своего первого мужа актера Петра Кислова. Через три года она развелась с ним. Также у исполнительницы есть дочь Мия от союза с фотографом Дмитрием Исхаковым.

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