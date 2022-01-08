Отрастила и покрасила волосы, стала похожа на Даню Милохина: как изменилась Наргиз Закирова

Певица Наргиз Закирова в Instagram опубликовала снимок, на котором мало похожа на себя прежнюю. Она отрастила и покрасила волосы, хотя ранее была абсолютно лысой. Звезда чем-то стала походить на тиктокера Даню Милохина.

Как отметила Наргиз Закирова, она побывала в одном из немногих мест в столице, где чувствует себя очень комфортно. В репетиционной студии исполнительница вместе со своими музыкантами «вершат музыку».

«Лично для меня это место является культовым. Именно здесь произошло мое глобальное переосмысление ценностей и взглядов на привычные, казалось бы, вещи. Не стану углубляться. Просто хочу выразить вам guys — громадное, человеческое спасибо!» Наргиз Закирова

Напомним, что Наргиз Закирова в последние годы строит сольную карьеру. Она со скандалом в свое время рассталась с продюсером Максимом Фадеевым.

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