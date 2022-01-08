«Оставляю право выбора — быть медийным или нет»: Калашникова впервые за шесть лет показала сына

Как отметила актриса, она не из тех мамочек, кто каждый день выкладывает снимки наследников.

Певица и актриса Анна Калашникова в Instagram впервые за шесть лет поделилась фотографией своего сына Даниила, который появился на свет от состоятельного бизнесмена.

«Все спрашивают, а где мой сын?! Я не из тех мамочек, которые выкладывают каждый чих своего сыночка. Я оставляю ему право выбора — быть медийным или нет. Вырастет и сам решит». Анна Калашникова

Как отметила Анна Калашникова, сынок для нее самый любимый мужчина на свете. Она очень рада, что в свое время стала мамой. По словам Калашниковой, сын быстро освоил телефон и все время на связи с родительницей.

Напомним, что отец Даниила не помогает Анне Калашниковой воспитывать сына. Не сложились отношения у певицы и с бизнесменом Иваном Семеновым. Пара не так давно рассталась.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале!