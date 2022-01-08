«Ох, хороша»: Лорак в мини-платье с ошеломительным декольте обнажила грудь перед Биланом

Певица предстала на шоу с коллегой в изящном образе. Она не скрыла свои прелести.

Ани Лорак является украинской исполнительницей. Она стала такой популярной, что билеты на ее концерты раскупают в миг. Артистка делает из выступлений красочные представления. Особое внимание она уделяет нарядам.

В 43 года певица может похвастаться спортивной фигурой. Она носит платья и комбинезоны, которые подчеркивают ее достоинства. Порой звезда игриво обнажает свои формы.

В январе Лорак успела повеселиться дома у Филиппа Киркорова и выступить в Турции. Она даже отметилась в кинотеатре с дочкой Софией. Примечательно, что артистка снялась в новогоднем шоу, где компанию ей составил Дима Билан.

На видео певица позировала в облегающем мини-платье с ошеломительным декольте. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) не скрыла округлый бюст.

«С Новым годом! Пусть сияют ваши сердца», — заявили они.

Поклонники были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие осыпали ее комплиментами. Фанаты посчитали, что она смутила Билана. «Ну что за дива!», «Платье простое, но как вы выглядите — слова не передать», «Взгляд падает на декольте», «Дима старается не смотреть на близняшек», «Ох, хороша», «Это очень смело», «Какое богатство», «Каролина, что пантера», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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