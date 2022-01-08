Просто леди: Алсу в модных джинсах палаццо и жакете цвета молока отметилась на прогулке в Дубае

Алсу является одной из самых известных певиц в России. Популярность к ней пришла, когда она была еще юной. В 17 лет артистка уже побывала на «Евровидении» и оказалась в шаге от победы.

Алсу всегда славилась не только творчеством, но своим чувством стиля. В 38 лет она может похвастаться стройной фигурой, поэтому носит как элегантные платья, так и яркие костюмы. В ее копилке множество образов.

Этот Новый год Алсу встретила в Дубае. Она отдыхает там с мужем Яном Абрамовым и детьми. Как оказалось, компанию певице также составили подруги. Ранее она устроила танцы на пляже с женой Гарика Мартиросяна Жанной. А вот 7 января артистка отметилась на прогулке с женой

Основатель Comedy Club Production Артура Жанибекяна Элиной.Звезда продемонстрировала утонченный образ. Алсу была в жакете молочного цвета и джинсах палаццо, которые визуально стройнят. Сланцы и сумка Chanel дополнили ее лук. Примечательно, что Элина была в брюках палаццо.

Поклонники одарили их комплиментами. Многие отметили, что Алсу не стареет. «Красивые девушки», «Какие роскошные», «Какой наряд у Алсу», «Ну просто две дамы», «Прям на обложку журнала можно», «Алсу такая стильная», «А Жанна вас точно фотографирует», «Классные подружки», — прокомментировали пост подписчики.

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