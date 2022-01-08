Какая красивая девочка: Кудрявцева показала, как дочка в косынке и брюках с лампасами играет на пляже

Лера Кудрявцева является популярной телеведущей. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Однако обычно у Леры едва хвастает время на отдых. Она много путешествует, посещает светские мероприятия и ведет несколько передач.

Но свободное время телеведущая посвящает семьей. Недавно она отметила Новый год с мужем Игорем Макаровым и дочкой Марией. Звезда даже устроила салют в честь праздника.

А вот каникулы Лера решила провести в Дубае. Она приехала на курорт в сочельник. Трехлетняя наследница увидела елку в отеле и устроила танцы у бассейна.

А 7 января весь день телеведущая была на пляже. Примечательно, что она успела заснять кроху в купальнике. А потом Кудрявцева нарядила ее в ультрамариновый костюм с лампасами и алую косынку. Мария с лопаткой ковырялась в песке.

«Видишь, вот так можно лопаткой делать», — пояснила малышка.

Поклонники восхитились маленькой дочкой звезды. Многие отметили, что она растет модницей и красавицей, как мама. «Приятно посмотреть на девочку — хозяюшку», «Ну какой же сладкий ребенок», «Машенька, прелесть!», «Такая кнопка», «Зайка, так старается, такая умничка», «Такая куколка, просто прелесть!», «Боже, какая она удивительная, ваша Мария Игоревна!», «Ну очень красивая», — прокомментировали пост подписчики.

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