Не по годам развита: Кудрявцева запечатлела трехлетнюю дочку в модном купальнике в клетку на пляже

Лера Кудрявцева является одной из самых успешных телеведущих в стране. Она ведет несколько передач, а также из года в год ведет «Новую волну» и «Песню года».

Обычно Лера демонстрирует наряды во время съемок, а потом спешит домой к родным. Она счастлива в браке с Игорем Макаровым. У них подрастает дочка Мария, которой уже три года. Малышка не так давно посетила утренника, покаталась на санках и встретила Новый год с родными.

А вот на днях Кудрявцева приехала с мужем и дочкой в Дубай. Она решила устроить долгожданный отпуск. В теплой стране Мария отметила Рождество. Она показала, как кроха танцует и поет в отеле. А вот 7 января они весь день провели на пляже. Телеведущая запечатлела девочку в модном купальнике лимонного цвета в клетку. Она сидела и лепила из песка башенки.

«Это уже третья башня да, Маша? Вон две есть», — сказала телеведущая. «А кто такие башни может строить из песка и воды..», — задумчиво сказала Мария. «Толь ты, Маша, да?» — отметила звезда. «Да! Хочешь один способ расскажу? Наливаешь туда воду! Холодную, теплую, еще холодную. Потом песок туда бросаешь, там размешиваешь. Растворяем все и получается замок», — поделилась кроха. «Ох, как красиво!», — заявила Лера. «Сними мой замок», — попросила девочка. «Нет, нам еще ракушки нужны! Пойдем?» — уточнила телеведущая. «Нет, у меня тут еще работы полно», — заявила малышка.

«У Марии Игоревны даже на отдыхе дел невпроворот», — отметила Кудрявцева.

Поклонники восхитились наследницей звезды. «Ваша малышка не по годам развита», «Ну какая красивая девочка с голубами глазами», «Я безумно влюблена в этого смышленого ребенка, Машенька прелесть», «Ну какой же сладкий ребенок», «Такая рассудительная! Прелесть ребенок!», «Такой ребеночек, ну проста прелесть, слушать ее одно удовольствие», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.