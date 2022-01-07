Идем в ЦУМ: Нетребко устроила променад по Москве в модном пуховике-дутике с граффити

Оперная дива приехала в Россию. Она встретила Рождество в столице с мужем и сыном.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных певиц. Она привыкла к регулярным гастролям. Артистка одно время жила в Санкт-Петербурге. Потом она переехала в Австрию, где обустроила роскошную квартиру в Вене.

Еще одно семейное гнездышко певицы находится в Нью-Йорке. Так как ей приходится постоянно путешествовать, звезда научилась совмещать работу и отдых.

Еще недавно Анна отмечала Новый год с родными в Вене. А вот новогодние каникулы она проводит в России. Певица уже выступила в Санкт-Петербурге, а в сочельник она оказалась в Москве.

Артистка прогулялась по Красой площади с мужем Юсифом Эйвазовым и сыном Тьяго. А вот 7 января она снова устроила променад. Нетребко запечатлелась в нежно-розовом спортивном костюме и белом пуховике-дутике с граффити. Меховые варежки и очки цвета фламинго дополнили ее лук.

Оперная дива пришла в ЦУМ, где увидела не только множество нарядов и обуви, но и елочные игрушки ручной работы. Она любит расписывать мебель и даже выпустила сумочки со своим дизайном, поэтому у нее большой интерес к таким изделиям.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие одарили ее комплиментами. «Ну какая классная», «Вот это отдых», «Просто круто! Семья, прогулки мороз», «У вас всегда такие наряды, почему прохожие вас не узнают!», «Очень красивая», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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