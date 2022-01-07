«С Рождеством! И вас. И тебя, мой дорогой Иисус»: Водонаева запечатлелась с потенциальным женихом

Бывшая звезда проекта «Дом-2» Алена Водонаева в Instagram опубликовала снимок со своим потенциальным женихом. На фотографии она стоит рядом с неким красавчиком, которого пользователи ей сразу же приписали в возлюбленные.

«С Рождеством! И вас. И тебя, мой дорогой Иисус». Алена Водонаева

«Боже, какой он красивый. Вы, Алена, тоже красотка, но он приковал мой взор», «Вы очень красивая пара», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Алена Водонаева в последние годы одинока. Она воспитывает сына Богдана. С отцом ребенка бизнесменом Алексеем Малакеевым она рассталась много лет назад.

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