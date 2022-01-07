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«CHILL-2022 официально открыт»: Джиган запечатлелся со своим семейством на отдыхе в Мексике

Рэпер улетел отдыхать с родными подальше от родины.

«CHILL-2022 официально открыт»: Джиган запечатлелся со своим семейством на отдыхе в Мексике
Джиган. Фото: Globallookpress.com

Рэпер Джиган в Instagram разместил красивый снимок с отдыха в Мексике, куда он отправился вместе со своей женой моделью Оксаной Самойловой, тремя дочками и сыном.

Джиган и его семья
Джиган и его семья. Фото: instagram.com/iamgeegun/

«CHILL-2022 официально открыт».

Джиган

Между тем жена Джигана сообщила, что отдых у них в Мексике проходит с приключениями. К примеру, их дети подхватили какую-то инфекцию и первые несколько дней на отдыхе чувствовали себя неважно. Кроме того, всему семейству оказалось непросто привыкнуть в местной кухне.

Напомним, что Джиган и Оксана Самойлова регулярно отдыхают на различных мировых курортах. Пользователи в связи с этим нередко у них интересуются – когда же они вообще работают.

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