Поет и танцует у бассейна: Кудрявцева засняла дочку в мини-юбке и твидовом жакете на отдыхе

Телеведущая тоже нарядилась. Она встретила Рождество с родными на курорте.

Лера Кудрявцева уже давно живет в Москве. Она не скрывает, что у нее есть квартира в центре, а также загородный дом, где телеведущая растит дочку Марию. Знаменитая блондинка обычно много времени проводит на работе.

Она ведет передачи «Секрет на миллион» и «Звезды сошлись». Но при этом свободное время звезда всегда посвящает семье. Недавно она показала, как дочка Мария встретилась с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Для наследницы Лера даже устроила салют. Однако она решила вторую половину куникул провести в теплых краях. Телеведущая прилетела в Дубай, где отдыхают Алсу, Клава Кока, Эмин Агаларов и другие известные персоны. На этот раз там ей удалось встретить Рождество. Кудрявцева поделилась кадрами, на которых предстала в струящемся платье с принтом мильфлер. Наряд подчеркнул ее талию.

А вот трехлетняя Мария была в мини-юбке и белом твидовом жакете. Желтые колготки и сандалии дополнили ее лук. Маленькая девочка сначала порезвилась у бассейна. Она прильнула к маме, когда играла.

Наследница телеведущей полюбовалась нарядной елкой, а вот уже в коридоре отеля она стала танцевать и петь. Кудрявцева запечатлел все на камеру. Ранее она признавалась, что дочка растет стеснительной и при чужих людях почти не говорит.

Так на отдыхе Лера встретила Рождество. Поклонники восхитились трогательными кадрами. «Красота-то какая!», «Куколки, с Рождеством», «Какая модница», «Просто прелесть», «Девочки, какие вы стиляги», «Ну просто прелесть», «Маша куколка», — стали писать подписчики.

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