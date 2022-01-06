«Такой вечер»: Вера Брежнева в модных джинсах и майке «в облипку» предстала на публике

Вера Брежнева уже давно выступает на публике. Она не скрывает, что любит проводить время с друзьями. Певица обычно регулярно путешествует. У нее есть дом в Москве и квартира в Киеве.

Также она регулярно ездит в Италию, где у нее есть особняк. В последнее время артистка стала более открытой. Она публикует фото с мужем Константином Меладзе и рассказывает, как проходят ее будни.

Примечательно, что накануне Вера приехала в Италию. Погода встретила ее дождями. Однако это не испортило ей настроение. Певица стала баловать себя пастой и другими вкусностями.

А вот 6 декабря она устроила акустический концерт. На сцене артистка выступила не в платье, как обычно, а в джинсах с подворотами и белой облегающей майке. Повседневный наряд подчеркнул ее хрупкую фигуру. Звезда исполнила свои хиты.

«Сегодня вечер накануне Рождества и я приглашаю вас на мой акустический концерт „ТИХО“ в YouTube. Хочу разделить с вами эту атмосферу в такой вечер», — поделилась звезда.

Поклонники были восхищены тем, как выглядит 39-летняя жена Меладзе. Многие отметили, что ей идут не только вечерние платья. «Как трогательно, в самое сердечко», «Ой, как круто», «Так красиво», «Даже без блесток вы прекрасны», «Как вы потрясающе выглядите», «Это уникально! Верочка в джинсах», «Какая вы ангельская», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.