«Купальник привлек внимание»: Бородина в бикини цвета Tiffany грациозно вывалилась из лодки

Ксения Бородина является популярной телеведущей. Она не скрывает, что хорошо зарабатывает. В последние годы ее армия поклонников значительно выросла.

Когда Ксения приняла участие в «Ледниковом периоде», она ощутила поддержку публики, так как за нее активно голосовали. Но порой и телеведущая сталкивается с критикой. Однако после того, как бывший муж Курбан Омаров обвинил ее в измене, фанаты поддержали звезду.

Уже несколько дней Бородина отдыхает с дочками на Мальдивах. Она старается не обращать внимание на выпады бывшего мужа. Более того, телеведущая находит поводы, чтобы посмеяться над собой.

Накануне она запечатлела, как упала в океан прямо с гамака у виллы. А теперь Ксения решила покататься в прозрачной лодке. Она предстала в модном купальнике цвета Tiffany. Лиф-бандо подчеркнул ее бюст, а трусы с высокой посадкой скрыли живот.

Сначала Бородина грациозно позировала, а вот у берега буквально вывалилась из лодки, засветив фигуру во всей красе. При этом она плюхнулась в воду.

«Ожидание/Реальность», — написала звезда.

Она насмешила не только поклонников, но и друзей. «В таком месте и такая реальность сойдет», «Обожаю людей с чувством юмора! Ксения, тем вы и нравитесь», «Очень худенькая», «Фигура бомба», «Купальник привлек внимание», «Вау… какая красота!», «Невероятная красота», «Даже упала грациозно», — прокомментировали пост подписчики.

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