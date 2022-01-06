Сразила всех: Лорак в блестящем мини-платье и на шпильках обнажила «гром-бедра» на сцене в Турции

Певица в женственном наряде устроила зажигательные танцы в Белеке. В зале оказался ее коллега с семьей.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. Она не раз выступала на публике в откровенных нарядах. Даже в 43 года певица может похвастаться точеными формами.

Она не скрывает, что регулярно занимается спортом. Примечательно, что артистка уже несколько лет находится в разводе с турецким бизнесменом. Поклонники считают, что она похорошела и стала одеваться еще более привлекательно.

Если Новый год Лорак отметила с дочкой Софией и Филиппом Киркоровым, то на днях она улетела в Турцию. Примечательно, что певица решила не только отдохнуть, но и порадовать публику выступлением. Она дала концерт в отеле в Белеке.

На сцену артистка вышла в мерцающем мини-платье и на шпильках. Она исполнила все свои хиты. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) так зажигательно танцевала, что засветила бедра.

В зале был Сергей Лазарев, который отдыхает там с дочкой, сыном, мамой и племянницей. Он с улыбкой наблюдал за выступлением подруги и подпевал ей.

«Кайфуем! Моя любимая песня. В конце концерта танцевал весь зал», — поделился артист.

Поклонники тоже были сражены тем, как выглядит Лорак. Многие одарили ее комплиментами. «Момент с Лазаревым такой милый», «Как же Сергей Лазарев кайфовал на вашем концерте, Ани», «Замечательная, шикарная Каролина», «Засмущала Серегу», «Платье такое короткое», «Бедра все на виду! У вас роскошная фигурка», — прокомментировали пост подписчики.

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