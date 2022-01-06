«Нет слов! Вот это формы»: Вера Брежнева показала, как выглядела всего 15 лет назад

Певица не побоялась показать архивные кадры, на которых порой она позировала полуголой.

Вера Брежнева уже давно счастлива в браке с Константином Меладзе. Но раньше они скрывали свои отношения. Блондинка очаровала композитора, когда выступала в составе группы «ВИА-Гра».

В 2007 году она покинула коллектив и начала сольную карьеру. Теперь певица выступает в женственных образах и порой участвует в фотосессиях. Она примеряет как силуэтные наряды, так и пышные платья.

А так как недавно Вера перепела хит группы «Не надо», она решила вспомнить, как выступала 15 лет назад, когда выступала с «ВИА-Грой». На некоторых снимках у нее были короткие топики и мини-юбки.

Она без стеснения позировала в бикини. Примечательно, что даже на сцене Брежнева порой представала в одних трусиках. Тогда она могла похвастаться безупречной фигурой.

И хоть в 39 лет певица следит за внешностью, занимается спортом и может дать фору более молодым коллегам, поклонники лишились дара речи, увидев архивные кадры.

«Хороша во все времена», «Нет слов. Какая же природная красота и энергия», «Умопомрачительная. Сногсшибательная красотка Вера, просто секси!», «Нет слов! Вот это формы», «Да года свое берут», «А ножки-то, ох», «Ну вы просто ангел», «Какая красивая! Это бесподобно», — прокомментировали пост подписчики.

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