«И чулки потеряла, и трусы показала»: пополневшая Бузова в алом платье засветила свои прелести

Телеведущая устроила танцы в откровенном наряде, не скрыв свою пятую точку.

Ольга Бузова является одной из самых известных персон в России. Она называет себя королевой Instagram, так как у нее больше 23 миллионов подписчиков. Телеведущая не перестает удивлять поклонников.

В минувшем году она снялась в новых проектах и даже стала наставницей в шоу «Х-Фактор» в Минске. Артистка поправилась, но это не мешало ей то и дело появляться на публике в откровенных образах.

С наступлением новогодних каникул Ольга регулярно гастролирует. На сцене она выступает то в шубке, то в боди. А вот 6 января артистка поделилась видео, которое сняла перед VK Fest. Она облачилась в алое платье со шлейфом.

Прозрачный верх позволил ей показать бюст, а вот слишком короткая юбка с подвязками для чулков не скрыла ее бедра. Бузова устроила смелые танцы, засветив прелести фигуры.

Поклонники были ошеломлены увиденным. Многие посчитали, что наряд звезде не по размеру. Другие отметили, что она похорошела, так как поправилась.

«Кто заметил, что Ольга немного поправилась?», «По-моему, сильно перед короткий», «Оль, пещеру прикрой», «Ну что за наряд?», «И чулки потеряла, и трусы показала», «Ну поправилась изрядно», «Что за нелепое платье?», «Так свой орех выставлять, к чему?», «Пятой точкой потрясла», — прокомментировали пост подписчики.

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