«Не стоит недооценивать силу старика»: Гордон Рамзи отказывается уходить на покой

Знаменитому британскому шеф-повару, ведущему передачи «Адская кухня» Гордону Рамзи недавно исполнилось 55 лет. Но сбавлять темпы работы и, тем более, уходить на покой звезда не собирается.

«Не стоит недооценивать силу старика», — сказал Гордон в новом интервью.

Его спросили, не думает ли он закрывать свое шоу «Адская кухня», которое вот-вот зайдет уже на 21-й сезон.

«Могу ли я продолжать? Я увлекся этим бизнесом, когда мне было за 40. Я начал заниматься триатлоном и сдал свой первый Ironman (соревнование по триатлону, — Прим. авт.) в возрасте 43 лет на Гавайях. Так что сейчас, когда мне 55, я в хорошей форме. И я могу провести еще 30 сезонов. Поверьте мне», — заявил Рамзи изданию Thrillist.

Повар отметил, что у него еще много целей и проектов. Он хотел бы посотрудничать со звездным шефом Бобби Флеем, также в планах кулинара запуск соревнования Next Level Chef, в котором 15 участников должны будут пройти три уровня, с кухнями и ингредиентами разного качества. Эта идея родилась у Гордона, когда он задумался над своей карьерой, в начале которой у него не было шикарного оборудования для готовки и дорогих продуктов. Каждый повар должен пройти этот путь, считает Рамзи, в этом и суть нового проекта.

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