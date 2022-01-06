«Сексуальная королева»: Сальма Хайек в леопардовом леотарде с трудом уместила огромную грудь

Актриса уверяет, что никогда не прибегала к пластическим операциям.

Исполнительница главной роли в фильме «Фрида» Сальма Хайек разместила в своем Instagram провокационное фото в хищном купальнике. Поклонники остались в восторге от фигуры голливудской звезды.

Хайек с приоткрытым ртом и чашкой кофе наслаждалась первыми беззаботными деньками в новом году. Артистка позировала на фоне морских пейзажей в купальнике с анималистическим принтом.

«Первый кофе первого понедельника первого месяца Нового года», – подписала свой свежий снимок актриса.

Фолловеры Сальмы Хайек признались, что без ума от преобразившихся форм актрисы. Ранее Хайек рассказывала о причине увеличения ее бюста. Все дело в менопаузе. Большая грудь стала ее побочным эффектом.

«Сексуальная королева», «Ты выглядишь потрясающе», «Ох, горячая мамочка», «Какой потрясающий купальник!», «Вот это формы!», «Соблазнительная красотка», – восхитились поклонники Хайек ее выдающимися формами.

Напомним, ранее телеведущую Тину Канделаки в соблазнительном купальнике сравнили с Сальмой Хайек. У бизнесвумен и актрисы одинаковый темный цвет волос.

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