«Дети следуют нашему примеру, а не нашим советам»: Бордовских запечатлелась с красавицей-дочкой

Мария появилась на свет в 1999 году.

Телеведущая Юлия Бордовских в Instagram опубликовала совместный кадр со своей красавицей-дочкой, которая похожа на нее как две капли воды.

«Дети следуют нашему примеру, а не нашим советам. Совсем скоро наступит Рождество, семейное и волшебное время! Давайте сегодня вспомним о наших близких и, даже если они находятся очень далеко, пошлем им свою любовь, благодарность и поддержку». Юлия Бордовских

«Очень похожи. Хорошо, когда мама, как подружка, которая от чистого сердца все посоветует», «Какая она у вас красавица», — отметили в комментариях пользователи.

больше по теме Юлия Бордовских рассталась с мужем При этом телеведущая сохранила с Алексеем Кравцовым дружеские отношения.

Напомним, что дочь Машу Юлия Бордовских родила в 1999 году от брака с банкиром Иваном Броновым. Также у телеведущей есть сын Федор.

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