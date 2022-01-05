«Как-то грязно»: Седокова в золотистом купальнике рассказала, почему не соглашается на интервью Собчак

Артистку пугает, что она может «оголиться» у дотошной телеведущей.

Исполнительница Анна Седокова разместила фото в соблазнительном бикини. Примечательно, что под снимком знаменитость порассуждала об откровенных интервью Ксении Собчак.

После скандальной беседы Собчак и Елены Блиновской, знаменитости прямо и косвенно обсуждают это. Седокова не стала исключением. Анна даже подумала, смогла бы она обнажить душу у Ксении.

К слову, пока певица обнажила только свои аппетитные формы.

«Писать об этом мне как-то грязно. Потому что все это разговоры на кухне, которые не должны выходить за четыре стены. Я не иду к Ксении на интервью, хотя ее команда давно, настойчиво и интеллигентно приглашает меня, потому что знаю, что точно не смогу врать или недоговаривать. И точно буду с ней собой», – призналась Седокова.

«Иногда даже самые большие деньги не стоят того, чтоб так сильно запачкаться. Но с другой стороны, с ними можно позволить себе любое количество человек, которое тебя отмоют лучшими средствами», – добавила Анна.

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