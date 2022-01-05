«Большие, спелые, наливные»: Алена Водонаева в жакете и корсетном топе не смогла удержать свои «дыньки»

Бизнесвумен Алена Водонаева разметила фотографию своего неприлично роскошного бюста на личной странице в Instagram. Примечательно, что фолловеры знаменитости пооткрывали рты от такого вида.

Алена в праздничные дни посетила дорогой столичный ресторан и отведала блюда новогоднего меню. Водонаева решила запечатлеться в заведении. Экс-участница проекта «Дом-2» позировала возле зеркала в жакете с воротником в мелкий горох. Под пиджаком у Алены был черный корсетный топ.

Водонаева выпятила выдающуюся грудь вперед и слегка оттопырила сочные губки.

«Не устаете быть такой сексуальной?», «Вау, хороши пупсики!», «Большие, спелые, наливные дыньки у вас», «Красивые глаза! И это не про них, хоть и глаза тоже прекрасны», «Ты мне всегда такую кошечку-пантерку напоминала», «Алена, какая ты красавица!», – написали взбудораженные поклонники Водонаевой.

Напомним, ранее Алена Водонаева появилась на презентации фэшн-коллекции в наряде, который понравился стилисту. Знаменитость скомбинировала куртку-рубашку с атласным платьем и глянцевыми сапогами.

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