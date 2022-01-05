«Красота зашкаливает»: Виктория Дайнеко в бикини с принтом polka-dot похвасталась роскошными бедрами

Певица призналась, что после новогодней ночи ее весы показывают больше.

Исполнительница Виктория Дайнеко рассказала в своем микроблоге об улучшении ее внешнего вида. Знаменитость позировала в бассейне в узком бикини, чтобы это доказать.

Пока многие красавицы беспокоились за фигуру во время праздничного застолья в ночь на первое января, Дайнеко с удовольствием набирала килограммы.

Певица опубликовала свежее фото из бассейна. А кто-то из ее подписчиков поинтересовался, не похудела ли она. Дайнеко отметила, что поправилась.

«Наконец набрала недостающий вес!», – обрадовалась Виктория.

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«Как прошло утро первого января. Жаловалась подписчикам, что дочь заставила весь коллектив женский пойти в бассейн в десять утра. Девчонки даже добежали до бассейна на улице, пока мы грелись в сауне», – призналась Виктория.

«Очень мотивирующая», «Вы похудели?», «Ножки просто шикарные», «Ты прекрасна, как цветок», «Вика, ты очаровательная», «Нравилась мне, когда мне было 20 лет, сейчас мне 36, а ты все так же нравишься», «Фигурка обалденная», «Красота зашкаливает», – написали восторженные поклонники Виктории в комментариях под ее фото.

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