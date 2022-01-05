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«Идеальная фигура»: Дарья Клюкина в тунике из сетки плюхнулась на камень сочными бедрами

Победительница проекта «Холостяк-6» отдыхает в Омане.

«Идеальная фигура»: Дарья Клюкина в тунике из сетки плюхнулась на камень сочными бедрами
Дарья Клюкина. Фото: Instagram.com/klyukina_d

Бывшая возлюбленная исполнителя Егора Крида – Дарья Клюкина – поделилась кадрами с отпуска. Знаменитость похвасталась подтянутым телом на каменистом берегу Омана.

Модель вместе с мужем-бизнесменом отправилась в первые дни нового года на Аравийский полуостров. Клюкина в соблазнительном наряде вышла на пляж. Дарья собрала волосы при помощи молочной повязки и скрыла глазки под узкой оправой солнцезащитных очков.

Клюкина нарядилась в очень короткую тунику из тонкой ткани белоснежного оттенка с перламутровым отливом. Дарья позировала для мужа Владимира Чопова на каменистом берегу, прислонившись аппетитными бедрами к валуну.

Стройная красавица завела руки за голову, подставив полуобнаженное тело яркому солнцу. Под туникой едва виднелись очертания узких трусиков модели.

Дарья Клюкина. Фото: Instagram.com/klyukina_d
Дарья Клюкина на пляже. Фото: Instagram.com/klyukina_d

«Нереальная красотка», «Идеальная фигура», «Какие ножки!», «Дарья, вы обворожительны!», «Дашуля, какая же ты красивая! Жду твои фото как порцию эстетики и вдохновения», «Шикарная модель», «Мне бы такую женщину», – восхитились поклонники Дарьи ее фигурой в откровенном наряде.

Напомним, ранее Дарья Клюкина показала идеальное платье, которое скроет изъяны фигуры.

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Дарья Клюкинаженственные формыроскошный отдыхроссийские моделиСоблазнительная фигура