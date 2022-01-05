«Идеальная фигура»: Дарья Клюкина в тунике из сетки плюхнулась на камень сочными бедрами

Бывшая возлюбленная исполнителя Егора Крида – Дарья Клюкина – поделилась кадрами с отпуска. Знаменитость похвасталась подтянутым телом на каменистом берегу Омана.

Модель вместе с мужем-бизнесменом отправилась в первые дни нового года на Аравийский полуостров. Клюкина в соблазнительном наряде вышла на пляж. Дарья собрала волосы при помощи молочной повязки и скрыла глазки под узкой оправой солнцезащитных очков.

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Клюкина нарядилась в очень короткую тунику из тонкой ткани белоснежного оттенка с перламутровым отливом. Дарья позировала для мужа Владимира Чопова на каменистом берегу, прислонившись аппетитными бедрами к валуну.

Стройная красавица завела руки за голову, подставив полуобнаженное тело яркому солнцу. Под туникой едва виднелись очертания узких трусиков модели.

«Нереальная красотка», «Идеальная фигура», «Какие ножки!», «Дарья, вы обворожительны!», «Дашуля, какая же ты красивая! Жду твои фото как порцию эстетики и вдохновения», «Шикарная модель», «Мне бы такую женщину», – восхитились поклонники Дарьи ее фигурой в откровенном наряде.

Напомним, ранее Дарья Клюкина показала идеальное платье, которое скроет изъяны фигуры.

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