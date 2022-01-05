«Вся мокрая»: Боня в бикини из маленьких треугольников сразила пляж «сочными» формами

Бывшая звезда «Дома-2» похвасталась загорелой фигурой в Коста-Рике. Вскоре ее прелести стали обсуждать в пабликах.

Виктория Боня уже давно покинула шоу «Дом-2». Она смогла стать телеведущей, а также моделью. Однако в последние годы Виктория также зарабатывает как бьюти-блогер.

По словам самой светской львицы, многие на нее держат обиду, как Ксения Собчак. Она подозревает, что ей просто могут завидовать. Бывшая звезда телестройки живет в Монако со своей дочкой Анджелиной и регулярно оказывается в светских кругах.

Еще недавно Боня приезжала в Россию. Но Новый год она предпочла встретить в Коста-Рике. Бизнесвумен отдыхала с дочкой на курорте. Накануне отъезда она поделилась кадрами с пляжа.

Она позировала в белых стрингах со стразами и блестящем лифе из маленьких треугольников. Виктория сначала загорала, демонстрируя свою формы сзади. Она призналась, что взбудоражила поклонников.

«Пятый человек присылает, что сегодня все паблики обсуждают мою папу. Всем моя попочка не дает покоя», — отметила звезда.

Позже светская львица искупалась и показала свои формы во всей красе. Пышный бюст выглядывал их под лифа, а трусики едва прикрыли ее орех. Боня похвасталась бронзовым загаром.

«Черна такая, что хочется остаться здесь! Вообще нереально», — заявила она.

Поклонники осыпали ее комплиментами. «Сдоба вся на виду», «Еще и вся мокрая», «Какая у вас сочная фигурка», «Плоский живот и такой бюст — мечта», «Красавица моя! Восхищаюсь», «Выглядите сногсшибательно», «Так это были не накладки на ягодички? Какой вид», «Да, вы прям огонь», — стали писать подписчики.

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