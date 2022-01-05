«Уф, ну что за фифа?»: Бородина в мокром бикини блеснула изящными бедрами в бассейне

Ксения Бородина в 2021 году снова стала свободной. Она развелась с Курбаном Омаровым. Даже ради дочки Теоны они не стали сохранять союз. Телеведущая умолчала о причинах размолвки, но намекнула, что это она стала инициатором развода.

Однако недавно Курбан прервал молчание и обвинил бывшую жену в изменах со своим другом. Сама звезда решила посмеяться над ситуацией.

Новогодние каникулы Ксения проводит на Мальдивах. Она показывает, как загорает на пляже. Также телеведущая не боится выглядеть смешной поэтому даже засняла свое падение в океан.

Но теперь она опубликовала пикантное фото. Бородина в лавандовом мини-бикини запечатлелась в бассейне. Она блеснула не только пышным бюстом, но и округлыми бедрами, которые виднелись в воду.

«Делай музыку громче и плюй на чужое мнение», — написала звезда.

Поклонники поддержали телеведущую. Многие адресовали ей комплименты. «А все таки Ксюха мудрее, никого не оскорбляет», «Пусть все завидуют, молча! Ксюня восторг, а не женщина», «Ксенечка, конфетка!», «Ну просто красота», «Уф, ну что за фифа?», «Эу, дара речи лишиться можно», «Ну грудь прям выпирает», «Не маловат лифчик?», «Сочная девушка», — стали писать подписчики.

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