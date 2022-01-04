«Вот это фитоняшка»: Вера Брежнева в воздушном платье обнажила мощные бедра на камеру

Певица взбудоражила поклонников своим образом. Она не побоялась показать прелести фигуры без фотошопа.

Вера Брежнева является бывшей солисткой группы «ВИА-Гра». Она смогла построить успешную карьеру. Примечательно, что даже в 39 лет артистка может похвастаться стройной фигурой.

Она не скрывает, что занимается спортом и подбирает себе женственные образы. Артистке нравится выступать в роскошных платьях или откровенных боди. Порой она дразнит поклонников пикантными кадрами.

Новый год Вера отметила с родными в Москве. Накануне праздника она блеснула формами в мерцающем мини-платье с бахромой. Тогда многие были сражены ее формами.

Теперь артистка улетела в Италию, но поделилась кадрами с недавней фотосессии. Она предстала в пышном нежно-розовом платье со шлейфом. Однако спереди юбка была такой короткой, что звезда обнажила свои мощные бедра.

Брежнева дефилировала перед камерой. Она прикрыла руками лицо, когда показала прелести фигуры. Поклонники были взбудоражен после увиденного.

«Красиво, почему-то возникла ассоциация с бегущей по волнам», «Да.. Вера уже не та!», «Бедра прям волнами пошли», «Вот это фитоняшка», «Без колготок выглядит не очень», «Роскошное платье, просто королева», «Верочка, вас наряд бледнит», «Очень воздушное платье! Неописуемой красоты», — прокомментировали пост подписчики.

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