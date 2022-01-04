«Вот это поплавок перевесил»: Ксения Бородина в тугом монокини эпично упала в океан

Телеведущая поделилась смелым видео с отдыха. Она не постеснялась показать свои намокшие прелести.

Ксения Бородина ведет шоу «Дом-2» с момента его основания. Примечательно, что она не стала покидать проект в отличие от Ольги Бузовой. Однако перемены в жизни телеведущей произошли.

Она развелась с мужем Курбаном Омаровым. И хоть они старалась мирно развестись, недавно экс-избранник обвинил телеведущую в изменах. А вот звезда решила уехать с подругами и дочками на Мальдивы. Над заявлениями бывшего мужа она лишь смеется.

На отдыхе Бородина почти все время проводит на пляже. Она уже демонстрировала свои формы в лавандовом бикини. Теперь телеведущая показала, как эпично плюхнулась в океан.

Она в тугом монокини загорала на гамаке у виллы, когда решила прыгнуть в воду. Но ей не удалось сделать это грациозно. Ксения буквально свалилась в воду, намочив свои бедра и даже лицо. Она сразу поплыла к лестнице.

Поклонники бурно отреагировали на ролик. Многие отметили, что Бородина бесстрашная. Другие восхитились ее фигурой. «Смешно, но конечно надеюсь обошлось без травм», «Ксюха, ты в порядке?», «Вот это поплавок перевесил», «Кверху булками», «Смотрелись красиво», «Ну что за чудесная», «Это я ушла в 2022», «Как вы полетели», «Водичка бодрящая», — прокомментировали пост подписчики.

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