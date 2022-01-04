«Пресс — это зависть»: Хлынина сверкнула точеной фигуркой на фото из Дубая

4 января актриса Юлия Хлынина выложила в Сеть подписчикам на зависть фотографии из Дубая. На снимках 29-летняя звезда прилегла на диван в отеле, а за окном у нее красуются теплое море и золотой пляж.

«Умоляю, покидайте мне философские цитаты, пока я так удачно разлеглась!» — написала Юлия в Instagram.

Но завидовать на фото стоит и не столько антуражу, сколько внешнему виду артистки. Облаченная в черное нижнее белье, она еще и покрасовалась стройной фигурой, которая привлекает взгляд гораздо больше, чем дорогой интерьер.

«Юля, вы как красивый цветок, а каждый цветок должен быть немного распущен», «Красота спасет мир!», «Вид на Юлию лучше», «Шикарная тигрица», «Само совершенство», «Супер малышка», «Когда бог создавал женщину, он не знал, что получится так идеально», «Попа аппетитная очень, да и ты тоже», «Черт с ним с Дубаем! Но пресс — это зависть», — такие комментарии оставили подписчики Хлыниной.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.