«Мама, ты что конфеты портишь?!»: Асмус в ужасе выплюнула угощение дочери

4 января актриса Кристина Асмус поделилась с поклонниками видео своего веселого новогоднего отпуска с дочерью в Дубае.

33-летняя звезда показала, как играет с юной Настей в «открой рот, закрой глаза». Девочка попросила маму открыть рот и положила ей туда мармеладного «червяка» со вкусом колы.

Как пишет артистка в Instagram, она настолько удивилась ощущениям на языке, что на секунду подумала, будто ей скормили что-то противное. От ужаса она заверещала и выплюнула угощение, после чего обе красавицы залились смехом.

«Мама, это кола вкусная! — восмутилась Настя. — Мама, ты что конфеты портишь?!» «Извините…» — без капли раскаяния выдала Кристина.

Напомним, у дочери Гарика Харламова и Кристины Асмус день рождения 5 января. Девочке вот-вот исполнится 8 лет. Ее родители развелись в 2020 году.

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