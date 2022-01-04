«Ватрушкой к народу»: Бородина в модном бикини засветила изящные бедра на белоснежном пляже

Ксения Бородина в 2020 году снова стала вести «Дом-2» после небольшого перерыва, а также пережила неприятный период. Телеведущая развелась с мужем Курбаном Омаровым.

Даже ради общей дочки Теоны они не стали сохранять отношения. От первого брака у Ксении также подрастает дочка Маруся. Обычно она предпочитает все свободное время проводить с наследницами, но после развода звезда стала регулярно веселиться с подругами.

А вот новогодние каникулы Бородина решила провести на Мальдивах. Она не скрывала, что намерена набраться сил. Но когда телеведущая отправилась отдыхать, Курбан обвинил ее в изменах.

Более того, он намекнул, что его экс-избранница была близка с его другом. Ксения лишь посмеялась над этим. А теперь она засняла пикантное видео на белом пляже. Телеведущая в лавандовом мини-бикини из сжатой ткани забралась на качели стала качаться.

Звезда засветила свою постройневшую точеную фигуру. Подруга раскачивала качели. Бородин наложила звук, намекнув, что бывший муж просто ей завидует. «Ты просто злишься на меня, что я звезда. Я звезда, а ты не звезда», — говорится в ролике.

Поклонники отметили, что телеведущая находится в отличной форме. «Там сейчас кое-что снова напьется после этого видео», «Ватрушкой к народу», «Ксюша великолепная», «Ну что за ножки! А бедра прям ух», «Выглядите сногсшибательно», «Покажите своего мужчину», «Вот это утерла нос», «Трусишки впились в ватрушку», — прокомментировали пост подписчики.

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