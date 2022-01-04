Бен Аффлек признался, что в детстве считал свою фамилию «невероятно уродливой»

Недавно имя актера исковеркали во время номинации на «Золотой глобус».

В декабре 2021 году были объявлены номинанты на премию «Золотой глобус» (церемония награждения запланирована на 9 января). Так стало известно, что Бен Аффлек поборется за награду «Лучший актер второго плана», за свой фильм «Нежный бар».

Имя артиста в номинациях объявил рэпер Снуп Догг, причем он очень смешно исковеркал его, сказав: «Бен Аффлей».

На днях актер стал гостем «Шоу Келли Кларксон», где ведущая показала ему этот забавный эпизод. Бен лишь рассмеялся, услышав ошибку рэпера.

«Я всегда рос и думал: «Аффлек, какая-то невероятно уродливая фамилия», — признался актер.

Он поделился воспоминаниями из детства, что его родители всегда диктовали свою фамилию в телефонных разговорах по буквам. Юноша не понимал, зачем они так делают, пока не увидел, что на почтовых конвертах фамилию его семьи коверкают как «Аффлик», иногда даже пропуская буквы «ф».

Добавим, что Бен родился в семье соцработника и учительницы. В 90-х он и его младший брат Кейси сделали себе карьеру в Голливуде, после чего «неудобная» фамилия стала звездной, и теперь ее знают по всему миру.

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