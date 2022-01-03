«Вы ж мой огонь»: Виктория Боня сразила рельефным прессом на Коста-Рике

Виктория Боня в январские праздники отправилась на Коста-Рику. Знаменитость опубликовала свежее фото с отдыха в соблазнительном наряде на личной странице в Instagram.

Боня гуляла по Центральной Америке в белоснежных дизайнерских шортах Alexander Wang. К ним модель добавила кроп-топ пудрового оттенка. Он эффектно приподнял выдающийся бюст Виктории.

Особое внимание в полураздетом образе Бони привлекал плоский животик знаменитости. Боня похвасталась рельефным прессом. Также Виктория добавила несколько ярких вещей: мандариновую кепку и радужный рюкзак.

«Я решила написать книгу! Именно в этом путешествии мне пришла эта мысль и я поняла, что настало время. Как думаете, о чем она будет? Вы такие прозорливые, уверена, угадаете сразу», – заявила Боня.

А фолловеры Бони не могли оторвать взгляд от ее фигуры.

«Женщина-богиня», «Вы красотка, и у вас потрясающая фигура», «Выглядите молодо и красиво», «И кто тут такая красивая, вся на спорте? Прекрасная физическая форма, Виктория! Вы ж мой огонь», – написали поклонники Виктории в комментариях под фото.

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