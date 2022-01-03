«Невозможно поверить, что недавно родила»: Алеся Кафельникова похвасталась стройным телом в пестром бикини

Дочь российского теннисиста Евгения Кафельникова – Алеся Кафельникова – поделилась свежей фотографией с отдыха на Бали. Примечательно, что модель позировала в микрокупальнике.

Алеся улетела на солнечный остров с маленькой дочкой Киарой и мужем Георгием. Кафельникова поделилась свежим фото с отдыха на личной странице в Instagram. Модель продемонстрировала роскошную фигуру в мокром бикини.

Фолловеры Кафельниковой с трудом поверили, что знаменитость может быть такой стройной после беременности и родов.

«Какая же ты все-таки красавица, с рождением ребеночка стала еще краше, глаз не оторвать», «Шикарная Леся», «Алеся, ты просто секс», «Топ мамочка», «Ты секси», «Роскошная модель», «Какая же красивая!», «Строяйняшка! Невозможно поверить, что недавно родила», – восхитились фигурой недавно родившей Кафельниковой ее поклонники.

Напомним, ранее Алеся Кафельникова в полупрозрачном платье со стразами прильнула к шоумену Тимати на премии GQ. Некоторые поклонники Тимура Юнусова заподозрили его в романе с замужней моделью.

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