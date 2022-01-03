«Курбан еще будет локти кусать!»: Ксения Бородина засветила сочные формы в мандариновом бандо

Телеведущая наслаждается отдыхом на Мальдивах, несмотря на обвинения бывшего мужа.

Участница нового сезона проекта «Ледниковой период» Ксения Бородина запечатлелась на фоне водных домиков на Мальдивских островах. Прмечательно, что знаменитость не смогла скрыть роскошный бюст в тесном купальнике цвета мандарина.

Бородина улетела с семьей на Мальдивы сразу после встречи Нового года. Пока ее бывший возлюбленный Курбан Омаров откровенничал в своем микроблоге, телеведущая успела сделать несколько соблазнительных снимков на отдыхе.

Ксения нарядилась в короткие джинсовые шорты с бахромой. К ним Бородина добавила лиф-бандо яркого мандаринового цвета. Мокрый купальник облепил шарообразные формы Ксении и засветил «лисьи носики».

Бородина повязала шелковую бандану на голову и завершила пляжный образ белоснежной рубашкой с солнцезащитными очками.

«Курбан еще будет локти кусать!», «Какая вы шикарная, особенно ваша фигура», «Бывшего соблазняешь?», «Красивая, стильная и достойная», «Вот это фигура, можно только позавидовать», «Вот бы с вами там позагорать, красотка!», – написали поклонники Бородиной в комментариях под фото.

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