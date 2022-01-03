«Курбан еще будет локти кусать!»: Ксения Бородина засветила сочные формы в мандариновом бандо

Участница нового сезона проекта «Ледниковой период» Ксения Бородина запечатлелась на фоне водных домиков на Мальдивских островах. Прмечательно, что знаменитость не смогла скрыть роскошный бюст в тесном купальнике цвета мандарина.
Бородина улетела с семьей на Мальдивы сразу после встречи Нового года. Пока ее бывший возлюбленный Курбан Омаров откровенничал в своем микроблоге, телеведущая успела сделать несколько соблазнительных снимков на отдыхе.
Ксения нарядилась в короткие джинсовые шорты с бахромой. К ним Бородина добавила лиф-бандо яркого мандаринового цвета. Мокрый купальник облепил шарообразные формы Ксении и засветил «лисьи носики».
Бородина повязала шелковую бандану на голову и завершила пляжный образ белоснежной рубашкой с солнцезащитными очками.
«Курбан еще будет локти кусать!», «Какая вы шикарная, особенно ваша фигура», «Бывшего соблазняешь?», «Красивая, стильная и достойная», «Вот это фигура, можно только позавидовать», «Вот бы с вами там позагорать, красотка!», – написали поклонники Бородиной в комментариях под фото.
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