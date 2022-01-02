«Прицел на промежность?»: Клава Кока скользнула телесами на сцене, не удержав трусики на «том самом месте»

Певица щегольнула в мини-юбке с подтяжками для чулок, раскрепостившись в буйстве танца.

Клава Кока перемудрила с нарядом: поп-дива вышла на сцену в белой мужской сорочке с галстуком и в слишком коротенькой юбочке с подтяжками для чулок.

При этом юная звезда «ТикТока» сексуально вращала упругими бедрами, щеголяя телесами в призывном танце.

Забыв о своем пикантном одеянии, Кока соблазнительно наклонилась вперед, не удержав трусики «на том самом месте». Под юбкой певицы виднелась заправленная рубаха и скромное белье поп-дивы.

Клава чувственно виляла бедрами в такт музыке, то наклоняясь вперед, то приседая так, что поклонникам открывались весьма соблазнительные виды. Тем более, что камера буквально «скользнула» под юбку поп-дивы.

«Прицел на промежность??», «Во дают! Еще и камеру прям туда навели», «У нее рубашка длиннее, чем юбка с подтяжками, когда приседает, все же видно», «Сексуально, еще и в компании горячих парней», «Подтанцовка сзади любуется телесами, когда она приседает», «Что за мода пошла?? Полуголые на сцене скачут», «Озорница!» — пишут фолловеры.

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