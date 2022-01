«Сексуальнейшая!»: никто из звезд не отгадал Белого тигра в «Новогодней Маске»

Шоу «Новогодняя Маска» представило для отгадывания десяток новых масок. И первым гостем на сцене стал символ наступившего года Белый тигр.

Звезды в жюри долго и горячо спорили, кто это может быть. Вышедшая в белоснежном костюме женщина вела себя очень манерно и жеманно, артистично подыгрывала судьям. Она вертела попкой, приставала к ведущему, ходила от бедра и всеми намеками показывала, что она – девочка-девочка. Песней Тигра стал западный танцевальный хит A little party never killed nobody.

Председатель жюри Филипп Киркоров безапелляционно заявил, что это его давняя подруга Маша Распутина. Другие звезды называли кандидатуры Татьяны Навки, Анастасии Стоцкой, Анжелики Варум, Наташи Королевой, Анастасии Волочковой и Светланы Лободы. Звучали даже такие варианты, как Анна Седокова, Настя Ивлеева и Ани Лорак.

Не отгадал никто. Когда Белый тигр снял маску – звезды застыли с открытыми ртами. В костюме оказалась известная рокерша, лидер группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина.

«Я коронопреклоняю перед твоим талантом перевоплощения, Диана! – высказался Киркоров, когда отошел от шока. – Во-первых, тебе дико идет белый цвет. Прекрати носить черное! Тебе так идет роль дивы, Диана! Я в восторге просто! Ты красивейшая женщина, сексуальнейшая! Браво!» «Мне нечего сказать, кроме того, что мне было очень приятно вас дурить, — ответила Арбенина. — Я, конечно, хотела вас надурить. И я очень старалась петь, и огромное спасибо тем ребятам, которые записывали со мной эту песню. Потому что мы долго искали манеру. Ну я ж так не пою – это же понятно. Там же все честно, и мне было достаточно тяжело избавиться от самой себя. Ха-ха! Но я это, кажется, сделала».

Киркоров объявил, что Арбенина – главное перевоплощение этого сезона. Диана так поразила Филиппа, что он предложил ей сесть в жюри по левую руку от него – на место Регины Тодоренко.

