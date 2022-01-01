«Ах! Гарика взбодрила? Женить захотел»: пассия Харламова в трусиках-танга призывно вильнула обнаженной попкой

28-летняя Екатерина Ковальчук, по слухам, ходит в невестах. Гарик вот-вот сделает своей подружке предложение руки и сердца.

Поговаривают, резидент «Камеди Клаб» Гарик Харламов вот-вот сделает предложение руки и сердца своей 28-летней пассии из Сыктывкара. Екатерина Ковальчук хотя и скрывала бурный роман с юмористом, однако позируя на красных дорожках, буквально таяла в объятиях комика. По слухам, Гарик успел познакомить новую пассию со своей мамой.

И будущая свекровь выбор сына полностью поддержала. Кроме того, Ковальчук с легкостью нашла общий язык и с единственной дочерью шоумена Анастасией. Судя по всему, намерения у Харламова самые серьезные, пишет «Комсомольская правда».

На личной страничке в Instagram Екатерина Ковальчук то и дело публикует сексапильные снимки в мини-бикини. Так, позируя в трусиках-танга, актриса повернулась к народу «сдобными булочками», засветив «бодрые» ягодицы. Поклонники тут же пошутили, что увидев такие прелести, Гарик и поспешил жениться.

«Ах! Гарика взбодрила? Жениться захотел», «После новогодней ночи и такие спелые ананасики», «Залюбовались фигуркой — топчик», «Такие округлые прелести пониже спины», «Вот умеет Гарик пристроиться», «Мда… Харлашка большой ценитель девичьих прелестей», «У него одна подружка краше другой! Асмус тоже была вишенка на торте», «Отхватил себе милашку», «Попка что надо!» — пишут фолловеры.

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