«Хочется видеть их счастливые глаза»: Стас Михайлов поделился, из чего складывается его Новый год

Гроза женских сердец, певец Стас Михайлов рассказал, как он обычно отмечает Новый год.

«Не важно, что на столе в Новый год, хотя без оливье и салата «Столичный» не обходится, но главное — атмосфера, близкие рядом. Чем старше становлюсь, тем больше хочется в этот день собрать дома максимально количество родных и друзей, поскольку всю свою творческую жизнь, начиная с двадцати лет, я 31 декабря работал. Теперь начинаю понимать, что дети растут очень быстро, и хочется видеть их счастливые глаза, когда папа рядом с ними веселится, запускает фейерверки, танцует под елкой. А еще хочу, чтобы в этот день обязательно падал снег», — цитирует 52-летнего артиста издание Wday.

Михайлов поделился, что для него Новый год — это праздник, когда все начинается с чистого листа, и люди загадывают желания на будущее. Певец пожелал, чтобы сказка оставалась в жизни каждого человека, независимо от возраста. Он и сам, кстати, продолжает немного верить в Деда Мороза, и не спешит разочаровывать свою 9-летнюю дочку Машу. Девочка до сих пор пишет письма зимнему волшебнику и просит что-то в подарок.

Сам же Стас на всю жизнь запомнил пластмассовый ковбойский пистолет, который отец привез ему в подарок из Югославии. С этой игрушкой, да еще в кобуре, будущий певец считал себя настоящим ковбоем.

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