Джиган вспомнил, как в юности взорвал боевую гранату у себя дома

В новом выпуске YouTube-шоу «Что было дальше?» рэпер Джиган (настоящее имя Денис Устименко-Вейнштейн) вспомнил свое детство в Одессе.

Рассказанная им история произошла в 1995 году. Будущей звезде было всего 10 лет, он рос в криминальном районе, среди оружия и наркотиков. И как-то один соседский бандит спрятал дома у Дениса свои «стволы». А сам будущий артист очень любил играть в «войнушку», у него было много игрушечного оружия, стреляющего пластмассовыми шариками. И вот юный Джиган в компании с другом Саней решил повертеть в руках настоящие «пушки».

«И я смотрю, а там – гранатка. Опа! «Лимонка». И там колечко было, — вспоминает рэпер. — Я ее беру и думаю: «Сейчас угарну над кентом». Думаю, сейчас вытащу кольцо и обратно воткну. Я в фильмах это видел. И вот я вынимаю и не могу воткнуть обратно…»

Тогда Денис в панике побежал на улицу, но дверь оказалась заперта — мать, уходя, закрыла детей на ключ. И тогда парень ринулся на кухню, где в его квартире стояла чугунная ванна, в которой в тот момент была вода. Туда он и бросил гранату, после чего рванул обратно в комнату, рухнул на пол, и тут раздался взрыв.

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Когда мать артиста вернулась, она обнаружила развороченную кухню, дым по всей квартире и детей в противогазах. Респираторы, как и игрушечное оружие, входили в круг интересов будущего рэпера.

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