«Снегурочка, которую вы заслужили»: Ханна в соблазнительном костюме и шубе пленила «сочными» формами

Исполнительница Ханна разметила на личной странице в Instagram кадры с бэкстейджа съемки своего нового клипа. Знаменитость нарядилась в жемчужный костюм и шубу, но все равно умудрилась засветить пикантные детали.

Ханна выбрала для съемки длинную шубу и пушистую шапку. К царским мехам знаменитость добавила немного жемчуга в виде костюма из белоснежных бусин.

Короткие шорты и пиджак артистка скомбинировала с атласным кроп-топом и серебристым ожерельем. Ханна завершила сексапильный образ «влажным» макияжем и ботильонами на квадратном каблуке.

«Богиня», «Как можно быть такой чудесной и шикарной?», «Чудо — женщина, я вами восхищаюсь», «Боже, как ей хорошо в этой шапке», «Невозможно наглядеться», «Самый крутой образ! Русская красавица!», «Какая секси-Снегурочка!», «Просто суперский образ», – восхитились красавицей Ханной ее поклонники.

Напомним, ранее Ханна говорила, что встретит Новый год в своем роскошном загородном доме. Однако артистка не успела завести и установить мебель в особняке. Поэтому заселение Ханны откладывается до майских праздников.

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